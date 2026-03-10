Panique-t-il devant le prix de l’essence?

Régis Labeaume dresse un portrait cinglant de la stratégie de Donald Trump en Iran.

Contrairement à ses prédécesseurs, Trump ne profite d'aucun gain de popularité à la suite du déclenchement du conflit; au contraire, les électeurs s'inquiètent de la hausse marquée du prix de l'essence et de l'inflation.

Régis Labeaume souligne l'erreur tactique majeure d'avoir sous-estimé la capacité de l'Iran à bloquer le détroit d'Ormuz, point névralgique du pétrole mondial.

Alors que les élections de mi-mandat approchent, le Parti républicain commence discrètement à s'éloigner d'un président jugé erratique et déconnecté de la réalité des citoyens.

