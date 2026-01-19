Un départ qui cause une onde de choc dans le parti

Le départ de la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, a causé une onde de choc au sein du gouvernement Legault.
La décision de la députée de Louis-Hébert aurait pris de court la grande famille caquiste et le premier ministre lui-même.
Écoutez Jonathan Trudeau faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Ça en dit long sur la qualité de la relation de Geneviève Guilbault avec le premier ministre, avec l’équipe du premier ministre. On sentait que ça s’était détérioré...»
Autres sujets abordés
- Course à la succession de François Legault: les noms de Simon Jolin-Barrette et Christine Fréchette circulent déjà comme favoris potentiels;
- Le précédent Mark Carney: l'impact de l'élection de Carney au fédéral redonne espoir à certains caquistes pour la suite;
- Rumeurs dans le caucus: Bernard Drainville et Sonia LeBel seraient également en réflexion quant à leur intérêt envers la chefferie.