La ministre des Affaires municipales Geneviève Guilbault quittera la politique au terme de son actuel mandat, a révélé La Presse dimanche matin.
Écoutez Christian Dufour en discuter, dimanche, lors de sa chronique politique au micro de Denis Lévesque.
«Est-ce que la CAQ va être capable de se réinventer et de se ressusciter? C'est vraiment la question que je me posais avec le départ de Geneviève Guilbault, qui n'était pas ennuyante. Moi, j'aime quand même ça, les femmes qui s'affirment. Ce n’était pas un idéologue, c'était quelqu'un dans la droite économique. Mais le préavis de mauvaise conduite de la commission Gallant a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.»