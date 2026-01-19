 Aller au contenu
Politique provinciale
La CAQ prise entre souverainisme et fédéralisme?

Départ de Guilbault: «Ça va prendre un miracle pour que la CAQ soit réélue»

par 98.5

0:00
25:00

le 19 janvier 2026 06:30

Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Patrick Lagacé estime que «ça va prendre un miracle pour que la CAQ soit réélue» après l'annonce de Geneviève Guilbault, qui ne se représentera pas aux élections de 2026.

«On peut penser que Mme Guilbault, ce n'est pas la dernière fois qu'on l'a vue en politique», estime-t-il, cette dernière ayant évoqué des raisons familiales pour expliquer son départ.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé analyser la décision de la ministre des Affaires municipales dans son tour d'horizon, lundi matin.

À son avis, la Coalition avenir Québec sera prise entre l'arbre et l'écorce du débat sur la souveraineté du Québec qui pourrait être soulevé lors de la prochaine campagne électorale provinciale.

Autres sujets abordés

  • Tragédie ferroviaire en Espagne: une collision entre deux trains TGV en Andalousie a fait 39 morts et 123 blessés.
  • L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont en ruine: une patiente a dû accoucher dans une chambre glaciale à cause d'une fenêtre défectueuse.
  • Décrépitude des Cégeps: un inventaire révèle que les infrastructures collégiales ont besoin de 700 millions de dollars pour des rénovations urgentes.
  • Bilan difficile pour la CAQ: retour sur les six mois qui ont fait chuter le parti dans les sondages.
  • Charles Milliard et le PLQ: Régis Labeaume critique le manque de substance du candidat dans La Presse.
  • Décès au match du Rocket de Laval: un partisan de longue date est décédé dans les estrades samedi dernier.
  • Tensions Iran-États-Unis: le guide suprême iranien reconnaît des milliers de morts dans les manifestations.
  • Le Canada au Groenland: les forces canadiennes pourraient aller aider les Danois.
  • Succès de l'Ozempic: le médicament amaigrissant pourrait faire économiser des millions en carburant aux compagnies aériennes.

