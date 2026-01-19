La CAQ prise entre souverainisme et fédéralisme?

Patrick Lagacé estime que «ça va prendre un miracle pour que la CAQ soit réélue» après l'annonce de Geneviève Guilbault, qui ne se représentera pas aux élections de 2026.

«On peut penser que Mme Guilbault, ce n'est pas la dernière fois qu'on l'a vue en politique», estime-t-il, cette dernière ayant évoqué des raisons familiales pour expliquer son départ.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé analyser la décision de la ministre des Affaires municipales dans son tour d'horizon, lundi matin.

À son avis, la Coalition avenir Québec sera prise entre l'arbre et l'écorce du débat sur la souveraineté du Québec qui pourrait être soulevé lors de la prochaine campagne électorale provinciale.

Autres sujets abordés