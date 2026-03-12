Les entreprises de transport déficitaires

Contrairement à la suggestion de Bernard Drainville de privatiser les sociétés de transport au Québec, l'expert Pierre Barrieau explique que «jamais» des entreprises privées n'arriveraient à générer des profits sans l'aide de l'État.

Comme c'est un service public, ce n'est pas la meilleure solution à son avis, d'autant plus que le privé en transport a été délaissé il y a plusieurs années justement parce que le modèle était déficitaire.

Écoutez Pierre Barrieau, expert en planification des transports à l’Université de Montréal aborder le sujet, jeudi, à l'émission La commission.

Bien qu'il considère les mesures de gratuité «intéressantes», beaucoup plus d'argent public devrait être injecté. La meilleure solution demeure d'améliorer le service pour attirer de nouveaux usagers d'après lui.