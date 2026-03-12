 Aller au contenu
Politique provinciale
Les entreprises de transport déficitaires

Transport public: «Les exemples peinent à prouver l'utilité de la privatisation»

par 98.5

0:00
14:26

Entendu dans

La commission

le 12 mars 2026 13:32

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Transport public: «Les exemples peinent à prouver l'utilité de la privatisation»
Pierre Barrieau estime que les compagnies de transport privées seraient déficitaires à 60-70%. / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

Contrairement à la suggestion de Bernard Drainville de privatiser les sociétés de transport au Québec, l'expert Pierre Barrieau explique que «jamais» des entreprises privées n'arriveraient à générer des profits sans l'aide de l'État.

Comme c'est un service public, ce n'est pas la meilleure solution à son avis, d'autant plus que le privé en transport a été délaissé il y a plusieurs années justement parce que le modèle était déficitaire.

Écoutez Pierre Barrieau, expert en planification des transports à l’Université de Montréal aborder le sujet, jeudi, à l'émission La commission.

Bien qu'il considère les mesures de gratuité «intéressantes», beaucoup plus d'argent public devrait être injecté. La meilleure solution demeure d'améliorer le service pour attirer de nouveaux usagers d'après lui.

Vous aimerez aussi

Verglas: «C'est tombé plus tard que prévu», explique Ian Lafrenière
La commission
Verglas: «C'est tombé plus tard que prévu», explique Ian Lafrenière
0:00
8:48
Prix de l'essence: Nathalie Normandeau déplore le «silence» des gouvernements
Le Québec maintenant
Prix de l'essence: Nathalie Normandeau déplore le «silence» des gouvernements
0:00
9:31

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Prix des vols: «Il y a une hausse très minime, il ne faut pas partir en peur»
Rattrapage
Une crise prolongée pourrait compliquer le tout
Prix des vols: «Il y a une hausse très minime, il ne faut pas partir en peur»
Indépendantisme en Alberta et au Québec: deux mondes opposés
Rattrapage
L'unité canadienne mise à l'épreuve
Indépendantisme en Alberta et au Québec: deux mondes opposés
Bruno Marchand porte plainte pour une vidéo TikTok jugée diffamatoire
Rattrapage
Une ligne rouge franchie
Bruno Marchand porte plainte pour une vidéo TikTok jugée diffamatoire
Verglas: «C'est tombé plus tard que prévu», explique Ian Lafrenière
Rattrapage
Les pannes électriques seront rétablies sous peu
Verglas: «C'est tombé plus tard que prévu», explique Ian Lafrenière
Le nouveau guide suprême iranien appelle à maintenir le détroit d'Ormuz fermé
Rattrapage
Le régime se maintient en place
Le nouveau guide suprême iranien appelle à maintenir le détroit d'Ormuz fermé
Pannes d’électricité et REM en panne: le Québec sous le verglas
Rattrapage
150 000 abonnés d'Hydro-Québec touchés
Pannes d’électricité et REM en panne: le Québec sous le verglas
Une première femme à la tête de la police de Laval
Rattrapage
«Elle a de la drive»
Une première femme à la tête de la police de Laval
Seriez-vous prêts à consommer de la musique générée par l’IA?
Rattrapage
Des premiers «faux» chanteurs québécois
Seriez-vous prêts à consommer de la musique générée par l’IA?
«Les normes d'esthétique d'un fruit ont priorité sur les qualités gustatives»
Rattrapage
Le goût des fruits a-t-il changé?
«Les normes d'esthétique d'un fruit ont priorité sur les qualités gustatives»
Tendinite causée par son cellulaire: elle sera indemnisée par la CNESST
Rattrapage
«Maladie professionnelle»
Tendinite causée par son cellulaire: elle sera indemnisée par la CNESST
Diffusion sur Prime: «Tout le monde veut entendre les raisons de Radio-Canada»
Rattrapage
Motion à la Chambre des communes
Diffusion sur Prime: «Tout le monde veut entendre les raisons de Radio-Canada»
Un trou dans la programmation du Festival d'été de Québec
Rattrapage
Annulation de dernière minute
Un trou dans la programmation du Festival d'été de Québec
Guerre en Iran et inflation: JD Vance se distance de Trump
Rattrapage
Le vice-président connaît une certaine popularité
Guerre en Iran et inflation: JD Vance se distance de Trump
Une députée du NPD passe au PLC: «Ça m'écoeure», dénonce Frédéric Labelle
Rattrapage
Mark Carney flirte avec une majorité
Une députée du NPD passe au PLC: «Ça m'écoeure», dénonce Frédéric Labelle