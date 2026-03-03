On se prépare pour la classique mondiale de baseball. L'équipe du Canada affrontait les Blue Jays de Toronto dans un match amical, mardi.
Écoutez Jeremy Filosa à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un match Canada-Blue Jays qui se termine à l'avantage de l'équipe de Toronto;
- Les États-Unis, le Japon et la République dominicaine seront les formations favorites et le Canada ne devrait pas trop s'imposer;
- Soccer: des banderoles de protestation ont été affichées au Stade Saputo contre la direction du CF Montréal.