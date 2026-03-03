Une nouvelle saison de Formule 1 est à nos portes et certaines écuries sont mieux préparées que d'autres.
Écoutez le pilote Alex Tagliani brosser le portrait de la situation en compagnie de Mario Langlois aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Aston Martin fait face à des problèmes mécaniques et de performance;
- Un calendrier marqué par de nouveaux règlements techniques, notamment l’introduction de moteurs hybrides, électriques et thermiques.
- Mercedes bénéficie d’un avantage moteur temporaire en raison d'un trou dans la réglementation;
- Les équipes comme Ferrari, McLaren, Red Bull et Mercedes semblent dominer, mais la gestion de l’énergie pourrait permettre à des écuries de milieu de peloton de surprendre lors des courses.