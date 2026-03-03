 Aller au contenu
Sports
35 000 spectateurs attendus

La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville

par 98.5 Sports

Le Québec maintenant

le 3 mars 2026 18:22

Philippe Cantin
La 60ᵉ finale des Jeux du Québec d’hiver se tient à Blainville, réunissant 3000 athlètes, 2800 bénévoles et environ 35 000 spectateurs.

Écoutez à ce sujet la mairesse de Blainville, Lisa Poulin, et François Rioux, directeur général de l'événement, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • On parle de  la mobilisation citoyenne et de la préparation logistique sur deux ans;
  • L’implication de partenaires institutionnels et hôteliers, ainsi que la fierté locale;
  • L’événement, organisé en deux blocs sportifs, met en avant l’importance des infrastructures, du soutien financier et de l’engagement communautaire pour accueillir cette compétition provinciale majeure.

