35 000 spectateurs attendus

La 60ᵉ finale des Jeux du Québec d’hiver se tient à Blainville, réunissant 3000 athlètes, 2800 bénévoles et environ 35 000 spectateurs.
Écoutez à ce sujet la mairesse de Blainville, Lisa Poulin, et François Rioux, directeur général de l'événement, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On parle de la mobilisation citoyenne et de la préparation logistique sur deux ans;
- L’implication de partenaires institutionnels et hôteliers, ainsi que la fierté locale;
- L’événement, organisé en deux blocs sportifs, met en avant l’importance des infrastructures, du soutien financier et de l’engagement communautaire pour accueillir cette compétition provinciale majeure.