35 000 spectateurs attendus

La 60ᵉ finale des Jeux du Québec d’hiver se tient à Blainville, réunissant 3000 athlètes, 2800 bénévoles et environ 35 000 spectateurs.

Écoutez à ce sujet la mairesse de Blainville, Lisa Poulin, et François Rioux, directeur général de l'événement, au micro de Philippe Cantin.

