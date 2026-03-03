Match face aux Sharks

Les Canadiens de Montréal feront face mardi soir aux Sharks de San José qui comptent dans leur rang la jeune vedette de 19 ans Macklin Celebrini.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier mettre la table pour cette rencontre au micro de Philippe Cantin.
«Les Canadiens ont quand même une tâche intéressante devant eux, surtout qu'ils sont en bonne posture, mais plus au 3e rang de la division Atlantique. Les Red Wings de Detroit sont passés devant eux. Au classement, ils se retrouvent comme étant la première équipe repêchée, donc il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre en ce moment. Pour les Sharks aussi, c'est un match important.»