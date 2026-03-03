Date butoir des échanges

Plus que quelques jours avant la date butoir des transactions dans la LNH. Quelle doit être la stratégie des Canadiens de Montréal? On tente de s'améliorer ou l'on demeure sur nos acquis?

Écoutez à ce sujet la discussion entre le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, et l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois.

Les sujets discutés