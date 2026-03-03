 Aller au contenu
Hockey
Date butoir des échanges

Quelle doit être la stratégie des Canadiens de Montréal?

par 98.5 Sports

0:00
14:49

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 mars 2026 18:52

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Quelle doit être la stratégie des Canadiens de Montréal?
Martin McGuire / Cogeco Média

Plus que quelques jours avant la date butoir des transactions dans la LNH. Quelle doit être la stratégie des Canadiens de Montréal? On tente de s'améliorer ou l'on demeure sur nos acquis?

Écoutez à ce sujet la discussion entre le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, et l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Quelle doit être la stratégie des Canadiens de Montréal à l'approche de la date butoir des échanges;
  • Toute la direction du Tricolore (Kent Hughes, Jeff Gorton, John Sedgwick) est réunie à Anaheim;
  • Martin St-Louis insiste sur l'importance de préserver la culture, le leadership et la profondeur de l'équipe;
  • On parle fermement des rumeurs entourant Robert Thomas des Blues de St-Louis.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l'actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

