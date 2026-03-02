 Aller au contenu
Hockey
Zone offensive

Robert Thomas: le chaînon manquant pour une Coupe Stanley à Montréal?

par 98.5

0:00
19:51

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 mars 2026 19:43

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
En zone offensive avec Tony Marinaro / Cogeco Média

Tony Marinaro et Mario Langlois explorent l'intérêt des Canadiens pour l'attaquant Robert Thomas des Blues de Saint-Louis.

Marinaro soutient que Thomas, âgé de 26 ans et sous contrat pour cinq ans, représente une occasion unique d'épauler Nick Suzuki et de transformer le CH en véritable prétendant à la Coupe Stanley.

Cependant, l'acquisition d'un centre de ce calibre exigerait un prix élevé, possiblement un premier choix au repêchage et un espoir de premier plan comme Michael Hage.

Le débat reste ouvert: faut-il privilégier le potentiel futur de Hage ou la production immédiate d'un joueur d'un point par match?

Écoutez l'analyse de Tony Marinaro, collaborateur aux Amateurs de Sports, lundi avec Mario Langlois. 

«On ne sait pas ce que les jeunes joueurs vont devenir, mais ce qu'on sait, c'est que Robert Thomas est déjà un joueur d'un point par match dans la LNH.»

Tony Marinaro

