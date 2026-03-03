 Aller au contenu
Hockey
La Victoire s'illustre aussi en défensive

par 98.5 Sports

le 3 mars 2026 19:00

le 3 mars 2026 19:00

Mario Langlois
Patricia Ann Beaulieu
La Victoire s'illustre aussi en défensive
Patricia Ann Beaulieu / Cogeco Média

La Victoire de Montréal tentera de remporter une troisième victoire consécutive, mardi soir, à Toronto.

Écoutez à ce sujet la spécialiste de sport féminin Patricia Ann Beaulieu au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

  • La Victoire joue à Toronto;
  • La formation montréalaise se distingue par une défense solide et la contribution de ses gardiennes;
  • Marie-Philip Poulin, bien remise de sa blessure, reste essentielle, mais la profondeur offensive s’affirme avec d'autres joueuses.

