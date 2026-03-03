La Victoire de Montréal tentera de remporter une troisième victoire consécutive, mardi soir, à Toronto.
Écoutez à ce sujet la spécialiste de sport féminin Patricia Ann Beaulieu au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La Victoire joue à Toronto;
- La formation montréalaise se distingue par une défense solide et la contribution de ses gardiennes;
- Marie-Philip Poulin, bien remise de sa blessure, reste essentielle, mais la profondeur offensive s’affirme avec d'autres joueuses.