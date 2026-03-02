 Aller au contenu
Hockey
Sur le Beat

Date limite des transactions: le Canadien doit-il être acheteur ou patient?

par 98.5

0:00
26:51

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 mars 2026 20:46

Avec

Mario Langlois
Jeff Gorton, président exécutif des Canadiens de Montréal (à gauche), et Kent Hughes, directeur général. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

À l'aube de la date limite des transactions, Arpon Basu et Jean-François Chaumont débattent de la stratégie de Kent Hughes.

Si les Canadiens se sont établis dans le top 10 de la ligue, les experts soulignent que l'équipe n'est pas encore à son apogée et doit rester fidèle à son plan à long terme.

Le nom de Robert Thomas circule, mais Basu suggère de surveiller la situation de Nico Hischier au New Jersey cet été, un joueur dont le profil complet et le tir gaucher pourraient mieux s'agencer à Nick Suzuki.

Pour le renfort immédiat, une acquisition moins «sexy» à la ligne bleue pour stabiliser le désavantage numérique semble plus probable.

Écoutez Jean-François Chaumont, chroniqueur hockey au LNH.com et Arpon Basu, chroniqueur chez The Athletic, lundi aux Amateurs de sports

«Depuis le début du règne de Jeff Gorton et Kent Hughes, ils ont une grande qualité: c'est la patience. Ils dérogent très peu de leur plan.»

Jean-François Chaumont

«Le Canadien a ouvert une fenêtre compétitive, mais ils ne sont pas nécessairement rendus à celle pour la Coupe Stanley. L'apogée de cette équipe ne sera pas avant deux ou trois ans.»

Arpon Basu

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

