Sur le Beat

À l'aube de la date limite des transactions, Arpon Basu et Jean-François Chaumont débattent de la stratégie de Kent Hughes.

Si les Canadiens se sont établis dans le top 10 de la ligue, les experts soulignent que l'équipe n'est pas encore à son apogée et doit rester fidèle à son plan à long terme.

Le nom de Robert Thomas circule, mais Basu suggère de surveiller la situation de Nico Hischier au New Jersey cet été, un joueur dont le profil complet et le tir gaucher pourraient mieux s'agencer à Nick Suzuki.

Pour le renfort immédiat, une acquisition moins «sexy» à la ligne bleue pour stabiliser le désavantage numérique semble plus probable.

Écoutez Jean-François Chaumont, chroniqueur hockey au LNH.com et Arpon Basu, chroniqueur chez The Athletic, lundi aux Amateurs de sports.