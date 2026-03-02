À la recherche d'un défenseur d'expérience

Les Canadien de Montréal trônent au sommet de la LNH pour leur capacité à rebondir après une défaite.

Dany Dubé souligne la «sagesse» de Martin St-Louis, qui adopte désormais une approche pragmatique d'un match à l'autre, à l'image des grands entraîneurs comme Jacques Lemaire.

Alors que la brigade défensive du CH s'illustre par sa production offensive — étant l'une des deux seules équipes de l'Est avec trois défenseurs parmi ses meilleurs pointeurs — Dubé identifie un besoin criant pour un vétéran stabilisateur à la ligne bleue en vue des séries.

Concernant les rumeurs autour de Robert Thomas, l'analyste prévient qu'une telle acquisition pourrait forcer le départ d'un jeune centre prometteur...

Écoutez Dany Dubé, analyste des matchs du CH de Cogeco Média, lundi soir aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.