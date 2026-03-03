Canadiens-Sharks

Les Canadiens affrontent les Sharks de San José pour la première fois de la saison.
Écoutez l'analyste Dany Dubé, qui est sur place, avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On souligne la jeunesse et les difficultés offensives des Sharks (13 buts en 5 matchs);
- La supériorité des Canadiens à cinq contre cinq et en avantage numérique;
- Le Tricolore a la maturité et la patience pour lui;
- Le rôle clé de Josh Anderson et de la chimie manquante avec Phillip Danault et Brendan Gallagher;
- L'engagement de Zachary Bolduc;
- La polyvalence d’Alex Texier.