Hockey
Échanger Auston Matthews pour rebâtir?

«Moi, j'y songerais très sérieusement» -Mario Langlois

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 mars 2026 20:22

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Moi, j'y songerais très sérieusement» -Mario Langlois
Mario Langlois / Cogeco Média

Les échanges se poursuivent dans la Ligue nationale. Un autre échange est survenu il y a moins d'une heure.

Écoutez Mario Langlois faire la mise à jour des transactions et faire une suggestion pour les Maple Leafs.

Les sujets discutés

  • L'attaquant Michael McCarron des Predators de Nashville passe au Wild du Minnesota;
  • Les rumeurs entourant Robert Thomas des Blues de St-Louis. Les Sabres de Buffalo seraient très intéressés;
  • Dix ans après la loterie qui a leur a permis de mettre la main sur Auston Matthews, est-ce que les Maple Leafs pourraient songer à l'échanger et rebâtir un nouveau noyau?
  • Martin St-Louis exprime sa confiance envers la direction du Canadien de Montréal.
  • L’impact médiatique du hockey aux États-Unis est illustré par la présence des frères Hughes et de membres de l’équipe féminine à Saturday Night Live et le développement du hockey américain.

