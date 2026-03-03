Échanger Auston Matthews pour rebâtir?

Les échanges se poursuivent dans la Ligue nationale. Un autre échange est survenu il y a moins d'une heure.
Écoutez Mario Langlois faire la mise à jour des transactions et faire une suggestion pour les Maple Leafs.
Les sujets discutés
- L'attaquant Michael McCarron des Predators de Nashville passe au Wild du Minnesota;
- Les rumeurs entourant Robert Thomas des Blues de St-Louis. Les Sabres de Buffalo seraient très intéressés;
- Dix ans après la loterie qui a leur a permis de mettre la main sur Auston Matthews, est-ce que les Maple Leafs pourraient songer à l'échanger et rebâtir un nouveau noyau?
- Martin St-Louis exprime sa confiance envers la direction du Canadien de Montréal.
- L’impact médiatique du hockey aux États-Unis est illustré par la présence des frères Hughes et de membres de l’équipe féminine à Saturday Night Live et le développement du hockey américain.