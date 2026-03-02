Danièle Sauvageau, directrice générale de la Victoire de Montréal, exprime sa fierté après que son équipe ait pris la possession du premier rang du classement général de la LPHF grâce à une neuvième victoire.

Malgré une pause olympique émotionnellement éprouvante pour plusieurs joueuses, le groupe a su rebondir avec force, porté par une profondeur offensive remarquable où 13 joueuses ont noirci la feuille de pointage lors des deux derniers matchs.

Sauvageau souligne que l'équipe est maintenant au complet et prête à attaquer la dernière ligne droite de la saison avec un objectif clair : les séries éliminatoires et la conquête de la Coupe Walter.

Écoutez Danièle Sauvageau, DG de la Victoire de Montréal faire le bilan de son équipe, lundi aux Amateurs de sports.