Virage jeunesse de qualité

Pour avoir souvent vécu l'approche de la date butoir des transactions dans la LNH, Stéphane Waite admet que ce n'est pas le moment le moins stressant de la saison.
Écoutez le spécialiste des gardiens Stéphane Waite à ce sujet en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La date limite des transactions de la LNH;
- L’impact psychologique sur les joueurs et entraîneurs
- Souvenir: l'arrivée de Vanek chez les Canadiens;
- Les rumeurs autour de Robert Thomas (Blues de St-Louis);
- Stéphane Waite analyse la jeunesse dans la LNH: 113 joueurs ont 23 ans et moins;
- Les Blackhawks (10) et les Sharks (8) en comptent le plus grand nombre;
- La patience est essentielle pour les gardiens, avec seulement deux de 23 ans ou moins (Askarov, Wallstedt) et Jacob Dobes (Canadiens) parmi les plus prometteurs à 24 ans.