Tensions au Moyen-Orient

L’opération militaire conjointe menée par les États-Unis et Israël en Iran suscite beaucoup de questionnements. Quelles sont les réelles motivations de ces deux pays? Le point commun: la menace iranienne.

Le président américain Donald Trump affirme vouloir permettre aux Iraniens de renverser le régime au pouvoir. Ultimement, cette attaque vise aussi à protéger la population américaine face à la menace nucléaire.

Du côté d’Israël, c’est la menace des missiles balistiques iraniens qui a poussé le pays à agir.

Écoutez Emmanuelle Elbaz-Phelps, journaliste indépendante à Tel-Aviv en Israël, faire le point sur le conflit au micro de Catherine Brisson, lundi.

Elle souligne également les impacts de la mort de l’ayatollah Ali Khamenei et la réaction des Iraniens.