Tucker à Los Angeles et Bichette à New York

Les Dodgers auront-ils des faiblesses dans leur alignement lors de la prochaine saison? Avec l'ajout d'Erwin Diaz, et plus récemment celui du voltigeur étoile Kyle Tucker, les champions de la Série mondiale semblent se diriger vers une autre saison de rêve.

De leur côté, les Blue Jays n'ont pas été en mesure de retenir les services de leur joueur étoile Bo Bichette, lui qui s'alignera avec les Mets de New York la saison prochaine. Le joueur d'arrêt-court a signé une entente de trois saison d'une valeur de 126 M$ après avoir passé les sept premières saisons de sa carrière dans la ville Reine.

