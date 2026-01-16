 Aller au contenu
Baseball
Tucker à Los Angeles et Bichette à New York

«Ce sont deux propriétaires d'équipe qui sont dans une classe à part»

Bo Bichette a signé une entente de 126 M$ avec les Mets / La Presse Canadienne

Les Dodgers auront-ils des faiblesses dans leur alignement lors de la prochaine saison? Avec l'ajout d'Erwin Diaz, et plus récemment celui du voltigeur étoile Kyle Tucker, les champions de la Série mondiale semblent se diriger vers une autre saison de rêve.

De leur côté, les Blue Jays n'ont pas été en mesure de retenir les services de leur joueur étoile Bo Bichette, lui qui s'alignera avec les Mets de New York la saison prochaine. Le joueur d'arrêt-court a signé une entente de trois saison d'une valeur de 126 M$ après avoir passé les sept premières saisons de sa carrière dans la ville Reine.

Écoutez le dépisteur et spécialiste de baseball, Alex Agostino, commenter cette signature avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Les Dodgers avaient deux faiblesses, à la fin de la saison, malgré qu'ils aient gagné la Série mondiale. La première, c'était leur enclos de relève a été moyen quand ils utilisaient pas Yamamoto ou Sasaki,qui sont des partants. Ils sont allés chercher Edwin Diaz, pour trois ans à 69 millions. Et l'autre, c'était le trio de voltigeurs utilisés en saison régulière. Ils sont dans le dernier tiers du baseball majeur en terme de production. Ils sont allés chercher le meilleur joueur [avec Kyle Tucker].»

Alex Agostino

