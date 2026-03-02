Si le joueur des Blues est disponible...

À l'approche de la date limite des transactions, l'effervescence monte à Montréal.
Mario Langlois analyse la stratégie des Canadiens, soulignant que l'équipe est désormais prête à «battre le fer quand il est chaud» pour entourer Nick Suzuki.
La rumeur d'une disponibilité de Robert Thomas chez les Blues de St-Louis change la donne: ce centre élite pourrait devenir le pilier manquant du top 2 montréalais.
Bien qu'une telle acquisition demande des sacrifices douloureux parmi les espoirs, l'animateur des Amateurs de sports estime que le CH possède les munitions nécessaires pour conclure une offre impossible à refuser
Écoutez le «Temps d'arrêt» de Mario Langlois, lundi soir.
«Le futur, c’est maintenant. Il faut battre le fer quand il est chaud et je pense que clairement, le Canadien est en position d’avoir de l’ambition.»