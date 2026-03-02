Si le joueur des Blues est disponible...

À l'approche de la date limite des transactions, l'effervescence monte à Montréal.

Mario Langlois analyse la stratégie des Canadiens, soulignant que l'équipe est désormais prête à «battre le fer quand il est chaud» pour entourer Nick Suzuki.

La rumeur d'une disponibilité de Robert Thomas chez les Blues de St-Louis change la donne: ce centre élite pourrait devenir le pilier manquant du top 2 montréalais.

Bien qu'une telle acquisition demande des sacrifices douloureux parmi les espoirs, l'animateur des Amateurs de sports estime que le CH possède les munitions nécessaires pour conclure une offre impossible à refuser

Écoutez le «Temps d'arrêt» de Mario Langlois, lundi soir.