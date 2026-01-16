 Aller au contenu
Baseball
Les Dodgers de Los Angeles: une «taxe de luxe» qui fait réagir

le 16 janvier 2026 05:49

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Dodgers de Los Angeles: une «taxe de luxe» qui fait réagir
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le voltigeur Kyle Tucker a accepté un contrat de 240 millions $ sur quatre ans avec les Dodgers de Los Angeles, devenant ainsi le deuxième joueur le mieux payé annuellement de la MLB, derrière son coéquipier Shohei Ohtani.

Cette nouvelle dépense place la masse salariale des Dodgers dans une stratosphère financière inégalée, soulevant des questions sur l'équité compétitive au sein du baseball majeur en l'absence de plafond salarial.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter, vendredi, à Lagacé le matin.

«L’an prochain, en 2026, les Dodgers, si tu calcules le salaire, les taxes, vont dépenser 600 millions $ juste pour une saison de baseball. C’est complètement fou quand tu y penses.»

Jean-Michel Bourque

Autres sujets abordés

  • L'attaquant des Sabres Tage Thompson récolte cinq points et bat les Canadiens à lui seul;
  • Visite des Panthers à la Maison-Blanche;
  • Hommage à Zdeno Chara;
  • Mitch Marner affronte son ancienne équipe, les Maple Leafs de Toronto.

