Le voltigeur Kyle Tucker a accepté un contrat de 240 millions $ sur quatre ans avec les Dodgers de Los Angeles, devenant ainsi le deuxième joueur le mieux payé annuellement de la MLB, derrière son coéquipier Shohei Ohtani.

Cette nouvelle dépense place la masse salariale des Dodgers dans une stratosphère financière inégalée, soulevant des questions sur l'équité compétitive au sein du baseball majeur en l'absence de plafond salarial.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter, vendredi, à Lagacé le matin.