Baseball
Scandale de paris sportifs au baseball

Le baseball modifie une réglementation de micro-paris

par 98.5 Sports

0:00
7:48

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 novembre 2025 20:06

Avec

Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Le marché des joueurs automnes est ouvert dans le baseball majeur quelques jours après la victoire des Dodgers de Los Angeles contre les Blue Jays de Toronto en Série mondiale.

Mais le processus est très long, comme l'explique Jeremy Filosa au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Pourquoi le marché des joueurs autonomes est si lent? Parce qu'il n'y a pas de plafond salarial;
  • Bo Bichette (Blue Jays) est au centre des spéculations;
  • D'autres grands joueurs du Japon pourraient se joindre au baseball majeur;
  • Un scandale de paris implique le partant Luiz Ortiz et le releveur Emmanuel Clase (Guardians de Cleveland) qui sont accusés de fraude et de blanchiment d’argent;
  • Le Baseball majeur limite les mises sur certains micro-paris.

