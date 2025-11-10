Scandale de paris sportifs au baseball

Le marché des joueurs automnes est ouvert dans le baseball majeur quelques jours après la victoire des Dodgers de Los Angeles contre les Blue Jays de Toronto en Série mondiale.
Mais le processus est très long, comme l'explique Jeremy Filosa au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Pourquoi le marché des joueurs autonomes est si lent? Parce qu'il n'y a pas de plafond salarial;
- Bo Bichette (Blue Jays) est au centre des spéculations;
- D'autres grands joueurs du Japon pourraient se joindre au baseball majeur;
- Un scandale de paris implique le partant Luiz Ortiz et le releveur Emmanuel Clase (Guardians de Cleveland) qui sont accusés de fraude et de blanchiment d’argent;
- Le Baseball majeur limite les mises sur certains micro-paris.