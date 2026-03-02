La tournée du CH en Californie

En direct de San José, Martin McGuire rapporte que les Canadiens profitent de son voyage en Californie pour peaufiner les détails défensifs, l'entraîneur Martin St-Louis insistant particulièrement sur le travail en «zone payante» et la protection d'avance.

À l'approche de la date limite des transactions, Nick Suzuki et Brendan Gallagher expriment leur pleine confiance envers le groupe actuel, bien que le capitaine n'ait pas réitéré cette année sa demande de ne pas démanteler l'équipe.

Enfin, malgré une baisse de régime du «trio des jeunes» et d'Ivan Demidov, la direction reste sereine face à ce défi classique pour des recrues en fin de saison.

