Hybride et électrique
Entente sur les voitures électriques

Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?

par 98.5

0:00
14:37

Entendu dans

La commission

le 16 janvier 2026 14:34

Avec

Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Alain McKenna / Cogeco Média

Mark Carney s’est entendu avec Xi Jinping au sujet de la mise en circulation de véhicules électriques fabriqués par des entreprises chinoises. 

En tout, on parle de 49 000 voitures qui devront arriver sur les routes canadiennes en provenance de la Chine dans l’année.

On dit que les véhicules électriques concernés auront un prix à l’importation de 35 000 dollars, ce qui est bien plus économique que les options que l’on retrouve présentement sur le marché.

Écoutez Alain McKenna, expert automobile et animateur du balado Ça tient la route, revenir sur cette nouvelle entente, vendredi, à l’émission La commission.

L’expert soulève plusieurs inquiétudes sur la mise en circulation de ces nouveaux véhicules sur le marché, notamment au sujet de la résistance à l’hiver et de la conformité aux normes de sécurité. 

«C'est un des principaux points qui feraient que ça ne serait pas vendu chez nous: c'est qu'ils ne sont pas assujettis aux mêmes normes de sécurité, entre autres en cas d'impact sur la route. Et les normes, clairement, sont plus strictes chez nous qu'elles le sont en Chine.»

Alain Mckenna

