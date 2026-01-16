Entente sur les voitures électriques

Mark Carney s’est entendu avec Xi Jinping au sujet de la mise en circulation de véhicules électriques fabriqués par des entreprises chinoises.

En tout, on parle de 49 000 voitures qui devront arriver sur les routes canadiennes en provenance de la Chine dans l’année.

On dit que les véhicules électriques concernés auront un prix à l’importation de 35 000 dollars, ce qui est bien plus économique que les options que l’on retrouve présentement sur le marché.

Écoutez Alain McKenna, expert automobile et animateur du balado Ça tient la route, revenir sur cette nouvelle entente, vendredi, à l’émission La commission.

L’expert soulève plusieurs inquiétudes sur la mise en circulation de ces nouveaux véhicules sur le marché, notamment au sujet de la résistance à l’hiver et de la conformité aux normes de sécurité.