 Aller au contenu
Politique internationale
Le régime en Iran aurait repris le contrôle

«Il y a une quantité importante d'Iraniens qui vont être torturés et exécutés»

par 98.5

0:00
8:47

Entendu dans

La commission

le 16 janvier 2026 13:55

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Il y a une quantité importante d'Iraniens qui vont être torturés et exécutés»
Le régime iranien dit avoir repris le contrôle de la situation sur la rébellion entamée par son peuple. / AP Photo / Hadi Mizban

Le régime iranien dit avoir repris le contrôle de la situation alors que la rébellion des manifestants avait cours dernièrement dans le pays.

«La République islamique d'Iran, c'est bien documenté, a une capacité répressive énorme. On le sait, depuis qu'elle existe, depuis 47 ans maintenant, il y a un système carcéral qui est très élaboré et dans des cas de protestations et d'arrestations de masse comme il y a maintenant, c'est pas la première fois que ça arrive», explique le professeur Thomas Juneau

Écoutez Thomas Juneau, professeur agrégé à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, analyser la situation politique à La commission.

Selon lui, bien qu'une grande majorité d'Iraniens ne veulent plus du régime en place, la répression est assez forte pour qu'il tienne.

«Le système est parfaitement capable d'entasser des milliers de prisonniers, quitte à en mettre plusieurs dans des dans des petites cellules. Puis, comme vous l'avez dit, c'est important de le répéter pour ces prisonniers là. Évidemment, il y en a qui vont éventuellement être relâchés, mais il y en a une quantité importante qui vont être torturés souvent de façon brutale, et éventuellement, il y en a une proportion qui va aussi probablement être exécutée.»

Thomas Juneau

Vous aimerez aussi

«Même s'il y a le cessez-le-feu, les besoins sont encore énormes» en Palestine
La commission
«Même s'il y a le cessez-le-feu, les besoins sont encore énormes» en Palestine
0:00
9:42
«La tension est à son maximum» -Valérie Beaudoin
Le Québec maintenant
«La tension est à son maximum» -Valérie Beaudoin
0:00
8:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Rattrapage
Annonce sur ses réseaux sociaux
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Rattrapage
La recette du Centre de services des Milles-Îles
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Rattrapage
Trois semaines avant les Jeux
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
Rattrapage
Entente sur les voitures électriques
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
Une église menacée de destruction à Montréal
Rattrapage
Est-il possible de la reconvertir?
Une église menacée de destruction à Montréal
«Pour moi, Simon-Jolin Barrette est un candidat incontournable»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
«Pour moi, Simon-Jolin Barrette est un candidat incontournable»
«C'est des conséquences graves à long terme sur ces jeunes-là»
Rattrapage
Réhabilitation de mineurs ayant commis des crimes
«C'est des conséquences graves à long terme sur ces jeunes-là»
Fin du ménage à trois des gardiens: Jacob Fowler s’en va à Laval
Rattrapage
Après une défaite 5 à 3 face aux Sabres
Fin du ménage à trois des gardiens: Jacob Fowler s’en va à Laval
«Même s'il y a le cessez-le-feu, les besoins sont encore énormes» en Palestine
Rattrapage
L'accès des ONG à Gaza bloqué par Israël
«Même s'il y a le cessez-le-feu, les besoins sont encore énormes» en Palestine
Deux courtières immobilières condamnées pour avoir menti à des clients
Rattrapage
50 000$ d'amendes
Deux courtières immobilières condamnées pour avoir menti à des clients
Accord commercial Canada/Chine: «Le prochain test, c'est l'élection fédérale»
Rattrapage
Les Chinois s'ingèrent-ils toujours au Canada?
Accord commercial Canada/Chine: «Le prochain test, c'est l'élection fédérale»
Quels seront les sujets du jour à La commission?
Rattrapage
Catherine Brisson et Luc Ferrandez
Quels seront les sujets du jour à La commission?