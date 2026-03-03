 Aller au contenu
Politique internationale
Attaques israélo-américaines contre l’Iran

Position éventuelle de Carney sur le confit: «Ça va être très compliqué»

par 98.5

0:00
7:30

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 mars 2026 16:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Position éventuelle de Carney sur le confit: «Ça va être très compliqué»
Quatre jours se sont écoulés depuis le début des attaques israélo-américaines contre l’Iran et les objectifs des Américains en lançant cette guerre sans précédent demeurent flous. / Adrian Wyld / La Presse canadienne

Quatre jours se sont écoulés depuis le début des attaques israélo-américaines contre l’Iran et les objectifs des Américains en lançant cette guerre sans précédent demeurent flous.

Lundi, le président Trump et son secrétaire d’État, Marco Rubio, ont notamment donné des versions différentes pour motiver ces actions. Comment le premier ministre Mark Carney peut-il se positionner dans ce conflit?

Écoutez Raymond Chrétien, associé et conseiller stratégique chez Fasken et ancien ambassadeur du Canada à Washington, et au Mexique, se pencher sur le sujet, mardi, au micro de Philippe Cantin. 

«Ça va être effectivement très compliqué. Je pense que le gouvernement canadien s'en est bien tiré jusqu'à maintenant, en refusant de se prononcer sur la question du droit international. Et il a quand même appuyé beaucoup les Américains. Le problème, c'est que d'autres pays prennent des positions différentes, notamment l'Espagne. Mais qu'est-ce qu'il va faire si le conflit se prolonge et que Trump demande quelque chose de concret? Là, il faudrait que Monsieur Carney jauge des intérêts.»

Raymond Chrétien

Vous aimerez aussi

Conflit en Iran: «La voie diplomatique ne semble vraiment pas être sur la table»
Lagacé le matin
Conflit en Iran: «La voie diplomatique ne semble vraiment pas être sur la table»
0:00
19:46
Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»
Le Québec maintenant
Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»
0:00
5:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
Rattrapage
Moment choisi pour l'attaque de l'Iran
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Position canadienne sur l'attaque en Iran
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
«Le PQ pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement»
Rattrapage
29% des Québecois favorables à la souveraineté
«Le PQ pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement»
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
Rattrapage
Spectacle «Toréador»
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
Vedettes amaigries: «Ça contribue à l'obsession de la minceur»
Rattrapage
Image corporelle
Vedettes amaigries: «Ça contribue à l'obsession de la minceur»
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
Rattrapage
Conciliation proche aidance-travail
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
«Les Canadiens ont quand même une tâche intéressante devant eux»
Rattrapage
Match face aux Sharks
«Les Canadiens ont quand même une tâche intéressante devant eux»
Golfe Persique: la «boîte de Pandore» ouverte par les Américains
Rattrapage
Drones contre intercepteurs
Golfe Persique: la «boîte de Pandore» ouverte par les Américains
«I Can't Wait»: «Je suis persuadée que ça deviendra une chanson estivale»
Rattrapage
Nouvelle chanson de Bob Sinclar
«I Can't Wait»: «Je suis persuadée que ça deviendra une chanson estivale»
Tragédie à Chambly: faut-il rendre le port du casque obligatoire en glissade?
Rattrapage
Accident de glissade causant la mort
Tragédie à Chambly: faut-il rendre le port du casque obligatoire en glissade?
Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»
Rattrapage
Conférence de presse de Trump sur la situation
Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Rattrapage
Date limite des transactions dans la LNH
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Fin de carrière pour le Tigre: Michel Bergeron prend sa retraite
Rattrapage
Après 52 ans
Fin de carrière pour le Tigre: Michel Bergeron prend sa retraite
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»
Rattrapage
Tension autour du Détroit d'Ormuz
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»