Quatre jours se sont écoulés depuis le début des attaques israélo-américaines contre l’Iran et les objectifs des Américains en lançant cette guerre sans précédent demeurent flous.

Lundi, le président Trump et son secrétaire d’État, Marco Rubio, ont notamment donné des versions différentes pour motiver ces actions. Comment le premier ministre Mark Carney peut-il se positionner dans ce conflit?

Écoutez Raymond Chrétien, associé et conseiller stratégique chez Fasken et ancien ambassadeur du Canada à Washington, et au Mexique, se pencher sur le sujet, mardi, au micro de Philippe Cantin.