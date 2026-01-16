Réhabilitation de mineurs ayant commis des crimes

De nombreux mineurs, après avoir été coupables de crimes graves, subissent des chocs post-traumatiques, explique le criminaliste Me Tiago Murias.

«C'est des conséquences graves à long terme sur ces jeunes-là», explique-t-il.

Des images de leurs victimes, par exemple, vont ressurgir durant leur développement quelque temps après le crime.

Est-ce possible de réhabiliter des jeunes coupables de crimes graves?

