 Aller au contenu
Politique internationale
L'accès des ONG à Gaza bloqué par Israël

«Même s'il y a le cessez-le-feu, les besoins sont encore énormes» en Palestine

par 98.5

0:00
9:42

Entendu dans

La commission

le 16 janvier 2026 13:05

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Même s'il y a le cessez-le-feu, les besoins sont encore énormes» en Palestine
Malgré le cessez-le-feu, Gaza n'a pas accès à suffisament d'aide humanitaire, bloquée par Israël / AP Photo / Abdel Kareem Hana

L'État d'Isrël empêche les organismes d'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza, dont Nicole Lessard, infirmière voulant retourner en Palestine alors qu'elle avait déjà travaillé à Gaza pour Médecins sans frontière.

En 2025, plus de 100 000 cas de traumatisme, 22 700 interventions chirurgicales et 700 millions de litres d'eau ont été prodigués dans le territoire enclavé.

«Si on ne peut plus faire ce travail-là, c'est un impact énorme» sur la population gazaouie, s'inquiète-t-elle.

Écoutez l'infirmière chez Médecins sans frontière Nicole Lessard aborder la situation à Gaza à La commission, vendredi midi.

«Les besoins ne sont pas répondus, même avec les activités humanitaires qui se passent en ce moment. On en a besoin encore plus et non moins. Donc, réduire l'accès à la communauté humanitaire en ce moment, c'est énorme.»

Nicole Lessard

Vous aimerez aussi

«Mme Machado veut flatter Trump dans le sens du poil»
La commission
«Mme Machado veut flatter Trump dans le sens du poil»
0:00
9:59
«On peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement»
Lagacé le matin
«On peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement»
0:00
24:48

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Rattrapage
Annonce sur ses réseaux sociaux
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Rattrapage
La recette du Centre de services des Milles-Îles
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Rattrapage
Trois semaines avant les Jeux
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
Rattrapage
Entente sur les voitures électriques
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
Une église menacée de destruction à Montréal
Rattrapage
Est-il possible de la reconvertir?
Une église menacée de destruction à Montréal
«Il y a une quantité importante d'Iraniens qui vont être torturés et exécutés»
Rattrapage
Le régime en Iran aurait repris le contrôle
«Il y a une quantité importante d'Iraniens qui vont être torturés et exécutés»
«Pour moi, Simon-Jolin Barrette est un candidat incontournable»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
«Pour moi, Simon-Jolin Barrette est un candidat incontournable»
«C'est des conséquences graves à long terme sur ces jeunes-là»
Rattrapage
Réhabilitation de mineurs ayant commis des crimes
«C'est des conséquences graves à long terme sur ces jeunes-là»
Fin du ménage à trois des gardiens: Jacob Fowler s’en va à Laval
Rattrapage
Après une défaite 5 à 3 face aux Sabres
Fin du ménage à trois des gardiens: Jacob Fowler s’en va à Laval
Deux courtières immobilières condamnées pour avoir menti à des clients
Rattrapage
50 000$ d'amendes
Deux courtières immobilières condamnées pour avoir menti à des clients
Accord commercial Canada/Chine: «Le prochain test, c'est l'élection fédérale»
Rattrapage
Les Chinois s'ingèrent-ils toujours au Canada?
Accord commercial Canada/Chine: «Le prochain test, c'est l'élection fédérale»
Quels seront les sujets du jour à La commission?
Rattrapage
Catherine Brisson et Luc Ferrandez
Quels seront les sujets du jour à La commission?