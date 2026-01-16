L'accès des ONG à Gaza bloqué par Israël

L'État d'Isrël empêche les organismes d'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza, dont Nicole Lessard, infirmière voulant retourner en Palestine alors qu'elle avait déjà travaillé à Gaza pour Médecins sans frontière.

En 2025, plus de 100 000 cas de traumatisme, 22 700 interventions chirurgicales et 700 millions de litres d'eau ont été prodigués dans le territoire enclavé.

«Si on ne peut plus faire ce travail-là, c'est un impact énorme» sur la population gazaouie, s'inquiète-t-elle.

