Quatrième journée d'affrontement

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mardi, Catherine Brisson fait le point sur l’évolution en Iran en compagnie de Jared Hillel, journaliste indépendant à Jérusalem.

Les bombardements se poursuivent mardi en Israël dans les secteurs de Tel-Aviv, Jérusalem et dans d’autres secteurs du pays.

Au même moment, Israël mène aussi des frappes sur Téhéran et Beyrouth, alors que plusieurs centaines de personnes ont déjà perdu la vie dans le camp iranien depuis les premières attaques samedi.

Écoutez Jared Hillel, journaliste indépendant à Jérusalem, analyser les derniers événements qui bouleversent le Moyen-Orient, mardi, au micro de Catherine Brisson.

