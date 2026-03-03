 Aller au contenu
Politique internationale
Quatrième journée d'affrontement

Conflit en Iran: «La voie diplomatique ne semble vraiment pas être sur la table»

par 98.5

0:00
19:46

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 mars 2026 06:32

Avec

Catherine Brisson
Valérie Lebeuf
Israël a mené des frappes à Beyrouth au Liban et à Téhéran en Iran / Hussein Malla / The Associates Press

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mardi, Catherine Brisson fait le point sur l’évolution en Iran en compagnie de Jared Hillel, journaliste indépendant à Jérusalem.

Les bombardements se poursuivent mardi en Israël dans les secteurs de Tel-Aviv, Jérusalem et dans d’autres secteurs du pays.

Au même moment, Israël mène aussi des frappes sur Téhéran et Beyrouth, alors que plusieurs centaines de personnes ont déjà perdu la vie dans le camp iranien depuis les premières attaques samedi.

Écoutez Jared Hillel, journaliste indépendant à Jérusalem, analyser les derniers événements qui bouleversent le Moyen-Orient, mardi, au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets abordés 

  • Le président français Emmanuel Macron annonce une nouvelle doctrine française incluant le renforcement de son arsenal nucléaire;
  • Nouveau départ à la CAQ : la ministre Caroline Proulx annonce qu’elle ne se représentera pas;
  • Des groupes extrémistes utilisent des plateformes de jeux en ligne comme Roblox et Minecraft pour recruter des mineurs;
  • Le prix de l’essence pourrait bondir de 0,06 $ le litre d’ici demain en raison de la fermeture du détroit d’Ormuz;
  • La Colombie-Britannique adopte l’heure d’été de façon permanente.

