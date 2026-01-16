 Aller au contenu
Politique fédérale
Les Chinois s'ingèrent-ils toujours au Canada?

Accord commercial Canada/Chine: «Le prochain test, c'est l'élection fédérale»

par 98.5

0:00
9:10

Entendu dans

La commission

le 16 janvier 2026 12:32

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Accord commercial Canada/Chine: «Le prochain test, c'est l'élection fédérale»
Sur la photo: le premier ministre canadien Marck Carney (gauche) et le président chinois Xi Jinping (droite) / La Presse Canadienne / Sean Kilpatrick

Mark Carney a été reçu en grand par le président chinois Xi Jinping, en arrivant même à un accord commercial en peu de temps.

«Il n'y a pas si longtemps, on traitait la Chine de perturbateur de l'ordre international. Aujourd'hui, on le perçoit davantage comme un stabilisateur», indique l'expert en politique, Serge Granger, qui y voit un changement dans la tangente politique canadienne.

Bien que la situation de l'exploitation, notamment des Ouïghours en Chine, n'ait pas changé, le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, lui, pousse le Canada à changer son fusil d'épaule, selon M. Granger.

Écoutez Serge Granger, directeur de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, analyser le sujet, vendredi, au micro de Luc Ferrandez et de Catherine Brisson.

«Il faut comprendre que le poids du Canada pour raisonner la Chine sur les droits de la personne est relativement faible. C'est pour ça qu'on fait ça normalement dans un cadre multilatéral. Et aussi, ce qu'il faut regarder, c'est que peut-être ce qu'on n'a pas dit à propos de cette rencontre de monsieur Carney. Le vrai test, selon moi, ce n'est pas la discussion qui porte sur les droits de la personne en Chine, mais plutôt sur l'ingérence chinoise lors des élections canadiennes.»

Serge Granger

Vous aimerez aussi

«Est-ce que Mark Carney cédera sur les véhicules électriques chinois?»
Le Québec maintenant
«Est-ce que Mark Carney cédera sur les véhicules électriques chinois?»
0:00
8:56
Une nouvelle ère dans les relations entre la Chine et le Canada
La commission
Une nouvelle ère dans les relations entre la Chine et le Canada
0:00
2:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Rattrapage
Annonce sur ses réseaux sociaux
Olivier Primeau exclut de se lancer dans la course à la chefferie de la CAQ
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Rattrapage
La recette du Centre de services des Milles-Îles
Décrochage scolaire: doit-on miser sur le sport ou les activités parascolaires?
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Rattrapage
Trois semaines avant les Jeux
Des patineurs canadiens forcés de changer leur numéro olympique
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
Rattrapage
Entente sur les voitures électriques
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
Une église menacée de destruction à Montréal
Rattrapage
Est-il possible de la reconvertir?
Une église menacée de destruction à Montréal
«Il y a une quantité importante d'Iraniens qui vont être torturés et exécutés»
Rattrapage
Le régime en Iran aurait repris le contrôle
«Il y a une quantité importante d'Iraniens qui vont être torturés et exécutés»
«Pour moi, Simon-Jolin Barrette est un candidat incontournable»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
«Pour moi, Simon-Jolin Barrette est un candidat incontournable»
«C'est des conséquences graves à long terme sur ces jeunes-là»
Rattrapage
Réhabilitation de mineurs ayant commis des crimes
«C'est des conséquences graves à long terme sur ces jeunes-là»
Fin du ménage à trois des gardiens: Jacob Fowler s’en va à Laval
Rattrapage
Après une défaite 5 à 3 face aux Sabres
Fin du ménage à trois des gardiens: Jacob Fowler s’en va à Laval
«Même s'il y a le cessez-le-feu, les besoins sont encore énormes» en Palestine
Rattrapage
L'accès des ONG à Gaza bloqué par Israël
«Même s'il y a le cessez-le-feu, les besoins sont encore énormes» en Palestine
Deux courtières immobilières condamnées pour avoir menti à des clients
Rattrapage
50 000$ d'amendes
Deux courtières immobilières condamnées pour avoir menti à des clients
Quels seront les sujets du jour à La commission?
Rattrapage
Catherine Brisson et Luc Ferrandez
Quels seront les sujets du jour à La commission?