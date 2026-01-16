 Aller au contenu
Société
Des hommes donnent leur avis sur la série

Heated Rivalry: «Je serais prêt à coucher avec tous ces gars-là!»

par 98.5

Radio textos

le 16 janvier 2026 12:10

Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Heated Rivalry est une série mêlant hockey et histoires d'amour entre joueurs gays / La Presse Canadienne / Handout-Bell Media (Mandatory Credit)

Au menu dans le Boys Club: la série Heated Rivalry, vue par des hommes.

Le journaliste Hugo Meunier a adoré la série et, malgré qu'il se décrive comme un gars ayant «un cœur de pierre», il dit avoir particulièrement aimé l'histoire d'amour.

Jonathan Roberge, lui, explique qu'il était content de voir une histoire d'amour plutôt classique qui montre la formation de couples gais. «Je suis plus ouvert maintenant sur ma sexualité et je serais prêt à coucher avec tous ces gars-là!», lance l'humoriste.

Le neuropsychologue Mathieu M. Blanchet analyse que «tout changement dérange à la base», soulignant avoir lui-même déjà été réfractaire plus jeune par rapport aux homosexuels. Il croit en la pertinence d'Heated Rivalry pour normaliser et démystifier les relations entre hommes.

Écoutez Mathieu M. Blanchet, neuropsychologue, Jonathan Roberge, humoriste, et Hugo Meunier, rédacteur du magazine Urbania, donner leur point de vue sur la série dans Radio Textos.

Autre sujet abordé

  • Les effets de l'actualité sur l'anxiété

