Des hommes donnent leur avis sur la série

Au menu dans le Boys Club: la série Heated Rivalry, vue par des hommes.

Le journaliste Hugo Meunier a adoré la série et, malgré qu'il se décrive comme un gars ayant «un cœur de pierre», il dit avoir particulièrement aimé l'histoire d'amour.

Jonathan Roberge, lui, explique qu'il était content de voir une histoire d'amour plutôt classique qui montre la formation de couples gais. «Je suis plus ouvert maintenant sur ma sexualité et je serais prêt à coucher avec tous ces gars-là!», lance l'humoriste.

Le neuropsychologue Mathieu M. Blanchet analyse que «tout changement dérange à la base», soulignant avoir lui-même déjà été réfractaire plus jeune par rapport aux homosexuels. Il croit en la pertinence d'Heated Rivalry pour normaliser et démystifier les relations entre hommes.

Mathieu M. Blanchet, neuropsychologue, Jonathan Roberge, humoriste, et Hugo Meunier, rédacteur du magazine Urbania

