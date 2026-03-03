Accident de glissade causant la mort

Le décès tragique d'un enfant de six ans au parc Robert-Lebel de Chambly, survenu en pleine semaine de relâche, relance le débat sur la sécurité des aires de jeux hivernales.

Le Dr Guillaume Lacombe, porte-parole de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence, souligne que des disciplines comme le ski ou le trampoline ont déjà vu leurs normes évoluer.

Écoutez Dr Guillaume Lacombe, analyser la rareté de tels accidents, mardi à Le Québec maintenant.

Il invite les parents et les autorités à s'en inspirer pour trouver le juste milieu entre la prudence nécessaire et la liberté de mouvement.