Politique provinciale
Course à la chefferie

Olivier Primeau à la CAQ: «L'image de Beach Club ne disparaîtra pas par décret»

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 16 janvier 2026 10:29

Avec

Marie-Eve Tremblay
Olivier Primeau à la CAQ: «L'image de Beach Club ne disparaîtra pas par décret»
Radio textos / Cogeco Média

Olivier Primeau songerait à se lancer à la direction de la CAQ, poussé par plusieurs politiciens, selon les informations de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

Cette candidature a-t-elle du sens ou pas?

D'après l'expert en communication, Guillaume Houle, Olivier Primeau est en train de sonder la population sur cette question, notamment sur ses réseaux sociaux.

M. Primeau serait dans une logique davantage néo-libérale que l'a été François Legault et estime même que ses idées sont plus proches du Parti conservateur du Québec.

Écoutez Guillaume Houle, directeur aux affaires publiques chez Aucoin Stratégie et communication, analyser la situation au micro de Marie-Eve Tremblay, vendredi.

«De ce que j'analyse du personnage en ce moment, ce n'est pas un accident médiatique. Si on mentionne son nom, c'est qu'il est dans la sphère publique, il se prononce sur des enjeux politiques importants au Québec et, pour moi, ça relève davantage d'une stratégie de positionnement que d'un simple citoyen qui se prononce sur des enjeux.»

Olivier Primeau

