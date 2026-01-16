Course à la chefferie

Olivier Primeau songerait à se lancer à la direction de la CAQ, poussé par plusieurs politiciens, selon les informations de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

Cette candidature a-t-elle du sens ou pas?

D'après l'expert en communication, Guillaume Houle, Olivier Primeau est en train de sonder la population sur cette question, notamment sur ses réseaux sociaux.

M. Primeau serait dans une logique davantage néo-libérale que l'a été François Legault et estime même que ses idées sont plus proches du Parti conservateur du Québec.

Écoutez Guillaume Houle, directeur aux affaires publiques chez Aucoin Stratégie et communication, analyser la situation au micro de Marie-Eve Tremblay, vendredi.