 Aller au contenu
Politique provinciale
Candidatures possibles en 2026

Des anciens députés caquistes courtisés par l’opposition

par 98.5

0:00
14:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 mars 2026 07:14

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Des anciens députés caquistes courtisés par l’opposition
Louis Lacroix / Cogeco Média

Les anciens députés caquistes Pierre Dufour et Youri Chassin sont en réflexion pour déterminer s’ils se représenteront aux prochaines élections provinciales et pour quel parti.

Un choix important attend les deux élus, courtisés par plusieurs formations politiques, alors que la probabilité qu’ils soient réélus en tant que députés indépendants est faible.

De son côté, l’ancien ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant aimerait réintégrer le caucus de la CAQ dans le but de terminer le travail qu’il avait entamé.

Malgré les sollicitations de Christine Fréchette et Bernard Drainville, tant que le litige entre les médecins et le gouvernement persiste, son retour à l'Assemblée nationale semble peu probable.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point, mardi, au micro de Catherine Brisson.

Autre sujet abordé

  • Bernard Drainville critique la gestion du dossier du troisième lien par François Legault.

Vous aimerez aussi

«Elle projette une femme sage qui ne fait pas de déclarations à l'emporte-pièce»
Le Québec maintenant
«Elle projette une femme sage qui ne fait pas de déclarations à l'emporte-pièce»
0:00
8:55
Stratégie politique: la CAQ mise sur le «Non» pour freiner le PQ
La commission
Stratégie politique: la CAQ mise sur le «Non» pour freiner le PQ
0:00
12:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
Rattrapage
Aimez-vous les petites bestioles?
La «période insecte» de l'enfance, expliquée par un entomologiste
L’État devrait-il investir plus dans la culture?
Rattrapage
Au Québec et au Canada
L’État devrait-il investir plus dans la culture?
IA: «L'écart entre la science fiction et la réalité s'amenuise» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Utilisation à des fins dangeureuses
IA: «L'écart entre la science fiction et la réalité s'amenuise» -Luc Ferrandez
Jim Carey et son discours en français aux Césars: «C'est parti en cou***es»
Rattrapage
Les complotistes y voient un sosie
Jim Carey et son discours en français aux Césars: «C'est parti en cou***es»
Un troisième Comedy Club francophone à Montréal
Rattrapage
Ouverture de La Cabine
Un troisième Comedy Club francophone à Montréal
Le fromage cottage en vogue sur Tik Tok
Rattrapage
Une tendance qui ne date pas d'hier
Le fromage cottage en vogue sur Tik Tok
La Colombie-Britannique abandonne le changement d’heure
Rattrapage
Des répercussions sur la santé
La Colombie-Britannique abandonne le changement d’heure
Des jeux vidéos utilisés par des extrémistes pour recruter des jeunes
Rattrapage
Dès l'âge de 9 ans
Des jeux vidéos utilisés par des extrémistes pour recruter des jeunes
L’accès à la propriété toujours plus cher: «C'est effectivement préoccupant»
Rattrapage
Augmentation des prix de 40 000 dollars
L’accès à la propriété toujours plus cher: «C'est effectivement préoccupant»
Le Canada de plus en plus contradictoire vis-à-vis l'Iran, selon Dimitri Soudas
Rattrapage
D'un appui aux États-Unis à un cessez-le-feu
Le Canada de plus en plus contradictoire vis-à-vis l'Iran, selon Dimitri Soudas
Le mois de mars est-il réellement le mois des divorces?
Rattrapage
Séparations en hausse
Le mois de mars est-il réellement le mois des divorces?
Absence de mesure de rapatriement: casse-tête pour les Canadiens au Moyen-Orient
Rattrapage
Des milliers de vols annulés
Absence de mesure de rapatriement: casse-tête pour les Canadiens au Moyen-Orient
«Les États-Unis ne pensaient pas que l'Iran frapperait les pays du Moyen-Orient»
Rattrapage
Une guerre de plusieurs semaines
«Les États-Unis ne pensaient pas que l'Iran frapperait les pays du Moyen-Orient»
Faut-il avoir un million de dollars en REER? «Tenez-vous loin des généralités»
Rattrapage
Trucs pour une retraite adaptée à ses besoins
Faut-il avoir un million de dollars en REER? «Tenez-vous loin des généralités»