Candidatures possibles en 2026

Les anciens députés caquistes Pierre Dufour et Youri Chassin sont en réflexion pour déterminer s’ils se représenteront aux prochaines élections provinciales et pour quel parti.

Un choix important attend les deux élus, courtisés par plusieurs formations politiques, alors que la probabilité qu’ils soient réélus en tant que députés indépendants est faible.

De son côté, l’ancien ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant aimerait réintégrer le caucus de la CAQ dans le but de terminer le travail qu’il avait entamé.

Malgré les sollicitations de Christine Fréchette et Bernard Drainville, tant que le litige entre les médecins et le gouvernement persiste, son retour à l'Assemblée nationale semble peu probable.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point, mardi, au micro de Catherine Brisson.

