Devrait-on réduire leurs honoraires?

L'écart se creuse entre les honoraires aux pharmaciens pour le régime public (10 dollars), par rapport aux assurés collectifs (22 dollars).

Éric Trudel, vice-président de Beneva, explique que certains pharmaciens peuvent gagner jusqu'à 180 000 dollars chaque année par patient, par la prescription de médicaments.

Peut-on réduire les honoraires des pharmaciens pour réduire le fardeau fiscal des assurés?

Écoutez Éric Trudel, vice-président exécutif assurances collectives chez Beneva, plaider pour une diminution des honoraires, lundi, à La commission.