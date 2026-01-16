Bac à nouvelles

«Un destructeur d'amour-propre»: c'est de cette façon humoristique que le chroniqueur Étienne Marcoux qualifie la gastro et l'influenza qu'il a attrapées durant le temps des Fêtes.
Selon lui, la résistance d'un couple est testée quand l'un ou l'autre des partenaires est malade et qu'il faut être capable de s'en tenir à distance.
