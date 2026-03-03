 Aller au contenu
Société
Deux bases militaires françaises ont été frappées

La France déploie son plus gros porte-avion en Méditerranée

par 98.5

0:00
2:51

Entendu dans

La commission

le 3 mars 2026 14:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La France déploie son plus gros porte-avion en Méditerranée
Le président français Emmanuel Macron / Associated Press/Photo/Aurelien Morissard

Emmanuel Macron a annoncé à 14h mardi que deux bases militaires françaises ont été frappées et que le porte-avions Charles de Gaulle est déployé en Méditerranée, tout en lançant le rapatriement des Français du Moyen-Orient. 

La ministre Anita Anand sollicite l'accès aérien d'Oman pour évacuer 85 000 Canadiens, alors que les prix des billets ont augmenté. 

Donald Trump a déclaré que la marine américaine escortera les pétroliers dans le détroit d'Ormuz pour garantir la «libre circulation de l'énergie mondiale».

Écoutez les nouvelles qui ont attiré l'attention de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, à La commission

Vous aimerez aussi

La perception de notre sommeil serait plus importante que nos heures de repos
La commission
La perception de notre sommeil serait plus importante que nos heures de repos
0:00
8:47
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
Le Québec maintenant
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
0:00
8:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La perception de notre sommeil serait plus importante que nos heures de repos
Rattrapage
L'influence de la cognition sur la santé
La perception de notre sommeil serait plus importante que nos heures de repos
Industrie du vêtement : «Nous, on compétitionne contre Columbia!»
Rattrapage
Défis du secteur
Industrie du vêtement : «Nous, on compétitionne contre Columbia!»
Cabane à sucre: «C'est devenu une espèce d'expérience cheap et ça me désole»
Rattrapage
Débat
Cabane à sucre: «C'est devenu une espèce d'expérience cheap et ça me désole»
Des postes de télévision destinés aux chiens, ça existe!
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Des postes de télévision destinés aux chiens, ça existe!
Le garde-manger québécois menacé par les exigences commerciales américaines
Rattrapage
Gestion de l'offre
Le garde-manger québécois menacé par les exigences commerciales américaines
70$ par mois pour nourrir trois personnes: le pari fou d'une Montréalaise
Rattrapage
Survivre à l'inflation grâce aux poubelles?
70$ par mois pour nourrir trois personnes: le pari fou d'une Montréalaise
Fin du changement d'heure: Québec hésite malgré un consensus
Rattrapage
Dilemme entre économie et santé
Fin du changement d'heure: Québec hésite malgré un consensus
Date limite des échanges: un défenseur droitier dans la mire du CH?
Rattrapage
Le Tricolore dans l'Ouest
Date limite des échanges: un défenseur droitier dans la mire du CH?
Monopole de Live Nation: vers un démantèlement historique?
Rattrapage
L'avenir des billets de spectacles est en jeu
Monopole de Live Nation: vers un démantèlement historique?
Qui est responsable de la hausse de 40000$ du prix des maisons?
Rattrapage
Montée des salaires dans la construction
Qui est responsable de la hausse de 40000$ du prix des maisons?
Conflit au Moyen-Orient: l'impact immédiat sur le prix de l'essence
Rattrapage
État des lieux
Conflit au Moyen-Orient: l'impact immédiat sur le prix de l'essence
Procès en diffamation: le cardinal Ouellet tente de regagner sa réputation
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Procès en diffamation: le cardinal Ouellet tente de regagner sa réputation
La misophonie, plus qu'une simple intolérance au bruit
Rattrapage
En souffrez-vous?
La misophonie, plus qu'une simple intolérance au bruit
Bombardements : «Ça va causer des problèmes pour les passagers et le fret»
Rattrapage
Situation au Moyen-Orient
Bombardements : «Ça va causer des problèmes pour les passagers et le fret»