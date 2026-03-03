Emmanuel Macron a annoncé à 14h mardi que deux bases militaires françaises ont été frappées et que le porte-avions Charles de Gaulle est déployé en Méditerranée, tout en lançant le rapatriement des Français du Moyen-Orient.

La ministre Anita Anand sollicite l'accès aérien d'Oman pour évacuer 85 000 Canadiens, alors que les prix des billets ont augmenté.

Donald Trump a déclaré que la marine américaine escortera les pétroliers dans le détroit d'Ormuz pour garantir la «libre circulation de l'énergie mondiale».

