Une candidature qui pourrait brasser les cartes

Alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) traverse une zone de turbulences marquée par d'importants défis budgétaires et structurels, la question de la succession de François Legault commence à poindre.

Pour le chroniqueur Luc Ferrandez, le prochain chef devra impérativement posséder un profil de «réformiste» capable de redresser les finances publiques et de s'attaquer de front aux crises du logement et des infrastructures qui secouent la province.

Il verrait même d'un bon œil l'arrivée d'un candidat de l'externe, tel que l'entrepreneur et influenceur Olivier Primeau, afin de «complètement changer les cartes» dans la course.

Écoutez son coup de gueule, vendredi, à Lagacé le matin.