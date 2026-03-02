Un 3e référendum sur la souveraineté?

À la suite du passage de Christine Fréchette à l'émission Tout le monde en parle, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analysent sa volonté affichée d'empêcher un troisième référendum.

Pour Normandeau, un tel exercice est intrinsèquement douloureux et diviseur pour la société québécoise, alors que Ferrandez y voit une occasion potentielle de renégocier des pouvoirs avec le fédéral, même en cas de défaite.

La discussion souligne également la stratégie électorale de la CAQ qui, devant la montée du Parti québécois, tente de rallier les électeurs opposés à l'indépendance pour assurer sa survie politique.

Écoutez la discussion à ce sujet, entre les Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi après-midi.