Un phénomène de nostalgie envahit actuellement les réseaux sociaux avec le défi de l'année 2016.

Dix ans plus tard, de nombreux internautes et personnalités, comme Ricardo, partagent leurs souvenirs de cette époque.

Ce mouvement, qui rappelle le célèbre Ten-Year Challenge, permet aux utilisateurs de replonger dans des moments marquants, tout en soulignant avec humour les changements physiques et culturels survenus depuis une décennie.

Écoutez Frédéric Labelle décortiquer cette tendance, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.