Défis du secteur

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent le frère de ce dernier, Jean-Pierre Ferrandez, pour parler de l'industrie du vêtement.

Entre les tarifs américains et les enjeux logistiques aux ports, Jean-Pierre Ferrandez, président et fondateur d'Indyeva, détaille les stratégies de ses marques comme Orage et Paradox pour rester compétitif face aux géants mondiaux dans le secteur manufacturier du vêtement.

Écoutez Jean-Pierre Ferrandez, homme d’affaires et frère de Luc, mardi à La commission.