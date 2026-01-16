 Aller au contenu
Société
La situation sur l'île et dans les tout inclus

Cuba: «Pour l'instant, c'est très stable dans les complexes hôteliers»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 janvier 2026 08:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Cuba: «Pour l'instant, c'est très stable dans les complexes hôteliers»
La plage de Varadero, à Cuba / vladimir krupenkin / Adobe Stock

Si vous prévoyez partir pour Cuba prochainement, attention, le gouvernement du Canada demande aux voyageurs de faire preuve d’une grande prudence dans les tout inclus. 

Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l’Association des agents de voyages du Québec, faire le point sur la situation, vendredi, à Lagacé le matin.

«Pour l'instant, c'est relativement stable. C'est très stable, même dans les complexes hôteliers. Mais il y a toujours la question qui pend avec ce qui se passe avec monsieur Trump et tout ça. Mais pour l'instant, je veux juste sécuriser les gens. Le niveau a été reconduit, on est en niveau jaune et c'est comme les niveaux qu'on a actuellement pour aller visiter la France et le Royaume-Uni, on est au même niveau.»

Éric Boissonneault

