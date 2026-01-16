La situation sur l'île et dans les tout inclus

Si vous prévoyez partir pour Cuba prochainement, attention, le gouvernement du Canada demande aux voyageurs de faire preuve d’une grande prudence dans les tout inclus.
Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l’Association des agents de voyages du Québec, faire le point sur la situation, vendredi, à Lagacé le matin.
«Pour l'instant, c'est relativement stable. C'est très stable, même dans les complexes hôteliers. Mais il y a toujours la question qui pend avec ce qui se passe avec monsieur Trump et tout ça. Mais pour l'instant, je veux juste sécuriser les gens. Le niveau a été reconduit, on est en niveau jaune et c'est comme les niveaux qu'on a actuellement pour aller visiter la France et le Royaume-Uni, on est au même niveau.»