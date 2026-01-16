Legs économique de François Legault

Le premier ministre François Legault, qui a annoncé sa démission mercredi, sera remplacé à la tête de la CAQ dès qu'un successeur sera choisi.
Mais que peut-on retenir de son passage comme premier ministre sur le plan économique?
Écoutez Pierre Fitzgibbon, ex-ministre sous François Legault et conseiller spécial au sein du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt depuis novembre 2024, en discuter, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.
«Je pense qu'il a un bon bilan. Sauf que l'impact de ces mesures-là va se faire sentir un peu plus tard. Ça n'a pas changé le prix de la livre de beurre à l'épicerie. Alors, les gens, à juste titre, disent qu’on n'a pas vu d'effets tangibles, donc, on regarde les dossiers qui ont été plus problématiques. Mais il va falloir attendre quelque temps avant de voir les bénéfices.»