Legs économique de François Legault

Le premier ministre François Legault, qui a annoncé sa démission mercredi, sera remplacé à la tête de la CAQ dès qu'un successeur sera choisi.

Mais que peut-on retenir de son passage comme premier ministre sur le plan économique?

Écoutez Pierre Fitzgibbon, ex-ministre sous François Legault et conseiller spécial au sein du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt depuis novembre 2024, en discuter, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.