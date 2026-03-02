 Aller au contenu
Politique provinciale
De passage à Tout de monde en parle

«Si Fréchette prend les rênes de la CAQ, elle va devoir vivre avec le passé»

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 mars 2026 16:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger

et autres

La députée Christine Fréchette, était de passage à Tout le monde en parle dimanche, dans le cadre de la course à la chefferie de sa formation politique. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Christine Fréchette, était de passage à Tout le monde en parle dimanche, dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Écoutez le chroniqueur Philippe Léger et l'analyste politique Christine St-Pierre se pencher sur le sujet, lundi, au micro de Philippe Cantin. 

«Il n'y a pas eu d'erreur. Elle a démontré qu'elle a quand même du cran pour vouloir devenir première ministre du Québec. Elle ne laisse pas les autres la définir [...] Sauf que Christine Fréchette prend les rênes de la CAQ, elle va devoir vivre aussi avec le passé de la CAQ dans la prochaine campagne électorale, et il y en a beaucoup.»

Christine St-Pierre

