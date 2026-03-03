29% des Québecois favorables à la souveraineté

L'appui à la souveraineté du Québec est en chute libre, révèle mardi un nouveau sondage Léger selon lequel que seuls 29% des Québécois sont favorables au projet.
Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau se pencher sur le sujet au micro de Philippe Cantin.
«Évidemment, tout ça est lié au contexte géopolitique extrêmement instable. Ce qui est dangereux pour Paul St-Pierre Plamondon et le Parti québécois, c'est que s'il continue à persister et signer, on va peut-être percevoir un message d'entêtement, un parti qui n'écoute pas les Québécois, qui est au service de son projet de société plus qu'au service des Québécois. Alors, il y a un danger qui guette le Parti québécois. Il pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement dans plusieurs dossiers.»