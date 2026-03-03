 Aller au contenu
Politique provinciale
29% des Québecois favorables à la souveraineté

«Le PQ pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement»

par 98.5

0:00
8:35

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 mars 2026 17:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Le PQ pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

L'appui à la souveraineté du Québec est en chute libre, révèle mardi un nouveau sondage Léger selon lequel que seuls 29% des Québécois sont favorables au projet. 

Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau se pencher sur le sujet au micro de Philippe Cantin. 

«Évidemment, tout ça est lié au contexte géopolitique extrêmement instable. Ce qui est dangereux pour Paul St-Pierre Plamondon et le Parti québécois, c'est que s'il continue à persister et signer, on va peut-être percevoir un message d'entêtement, un parti qui n'écoute pas les Québécois, qui est au service de son projet de société plus qu'au service des Québécois. Alors, il y a un danger qui guette le Parti québécois. Il pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement dans plusieurs dossiers.»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

«Si Fréchette prend les rênes de la CAQ, elle va devoir vivre avec le passé»
Le Québec maintenant
«Si Fréchette prend les rênes de la CAQ, elle va devoir vivre avec le passé»
0:00
13:22
Stratégie politique: la CAQ mise sur le «Non» pour freiner le PQ
La commission
Stratégie politique: la CAQ mise sur le «Non» pour freiner le PQ
0:00
12:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
Rattrapage
Moment choisi pour l'attaque de l'Iran
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Position canadienne sur l'attaque en Iran
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
Position éventuelle de Carney sur le confit: «Ça va être très compliqué»
Rattrapage
Attaques israélo-américaines contre l’Iran
Position éventuelle de Carney sur le confit: «Ça va être très compliqué»
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
Rattrapage
Spectacle «Toréador»
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
Vedettes amaigries: «Ça contribue à l'obsession de la minceur»
Rattrapage
Image corporelle
Vedettes amaigries: «Ça contribue à l'obsession de la minceur»
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
Rattrapage
Conciliation proche aidance-travail
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
«Les Canadiens ont quand même une tâche intéressante devant eux»
Rattrapage
Match face aux Sharks
«Les Canadiens ont quand même une tâche intéressante devant eux»
Golfe Persique: la «boîte de Pandore» ouverte par les Américains
Rattrapage
Drones contre intercepteurs
Golfe Persique: la «boîte de Pandore» ouverte par les Américains
«I Can't Wait»: «Je suis persuadée que ça deviendra une chanson estivale»
Rattrapage
Nouvelle chanson de Bob Sinclar
«I Can't Wait»: «Je suis persuadée que ça deviendra une chanson estivale»
Tragédie à Chambly: faut-il rendre le port du casque obligatoire en glissade?
Rattrapage
Accident de glissade causant la mort
Tragédie à Chambly: faut-il rendre le port du casque obligatoire en glissade?
Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»
Rattrapage
Conférence de presse de Trump sur la situation
Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Rattrapage
Date limite des transactions dans la LNH
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Fin de carrière pour le Tigre: Michel Bergeron prend sa retraite
Rattrapage
Après 52 ans
Fin de carrière pour le Tigre: Michel Bergeron prend sa retraite
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»
Rattrapage
Tension autour du Détroit d'Ormuz
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»