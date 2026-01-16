La mairesse promet de faire mieux, mais...

L'opération de déneigement a connu des ratés jeudi matin à Montréal.
C'est ce qu'a reconnu la nouvelle mairesse, Soraya Martinez Ferrada, au lendemain de cette petite bordée de neige.
De nombreux citoyens se sont plaints de trottoirs glissants et de rues mal déblayées.
La mairesse promet des améliorations.
Écoutez Soraya Martinez Ferrada au micro de Patrick Lagacé vendredi matin.
«Ce que je veux m'assurer, c'est que le déneigement devient beaucoup plus efficace et plus facile à gérer. Parce que la réalité, c'est que non, c'est pas facile à gérer le déneigement. Parce que c'est la ville centre, parce que c'est 19 arrondissements, parce qu'il manque de l'équipement, parce qu'il manque d'employés. On a une loi qui fait que je ne peux pas obliger des employés à travailler en temps supplémentaire [...] Il y a un paquet de facteurs qui font que c'était pas les conditions idéales.»