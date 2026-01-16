La mairesse promet de faire mieux, mais...

L'opération de déneigement a connu des ratés jeudi matin à Montréal.

C'est ce qu'a reconnu la nouvelle mairesse, Soraya Martinez Ferrada, au lendemain de cette petite bordée de neige.

De nombreux citoyens se sont plaints de trottoirs glissants et de rues mal déblayées.

La mairesse promet des améliorations.

