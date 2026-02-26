Un climat de peur règne

Le maire de Châteauguay, Éric Allard, a partagé une vidéo percutante sur les réseaux sociaux pour dénoncer les tactiques de pression du syndicat des cols bleus.

Il illustre l'inefficacité actuelle en révélant qu'il a fallu effectuer 319 appels pour mobiliser seulement 12 travailleurs lors d'une opération de déneigement.

Écoutez le maire de Châteauguay, Éric Allard, se plaindre de la mauvaise volonté des syndiqués dans sa municipalité, jeudi midi, à La commission.

Il déplore une «campagne de peur» et des actes d’intimidation, notamment envers des sous-traitants, alors que les négociations pour le renouvellement de la convention collective piétinent depuis 2023.