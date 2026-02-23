Nouvelles redevances locales

La municipalité de Tadoussac veut une taxe touristique pour que ses 1 000 résidents cessent de payer pour les visiteurs.

Alors qu'Amsterdam taxe à 12 %, le Québec se limite à 3,5 % pour la promotion. Est-il temps de changer de modèle pour protéger nos joyaux touristiques?

Le professeur au département de marketing de l'UQAM et titulaire de la Chaire de tourisme Transat, Marc-Antoine Vachon analyse la volonté de la municipalité d'instaurer sa propre redevance.

Écoutez le professeur au département de marketing de l'UQAM et titulaire de la Chaire de tourisme Transat, Marc-Antoine Vachon, expliquer le tout, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.