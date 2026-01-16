Rencontre entre Mark Carney et Xi Jinping

Les relations entre le Canada et la Chine reprendront modestement, suite à dix ans de tension entre les deux pays, après que le premier ministre Mark Carney ait rencontré vendredi le président du pays, Xi Jinping.
Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire état de la situation au micro de Patrick Lagacé.
«C'est à mon avis un déblocage très important. Parce que l'objectif pour le Canada, c'était de résoudre les différends commerciaux déclenchés par l'imposition par Justin Trudeau en 2024 de 100 % de tarifs sur l'importation de voitures chinoises au Canada. Les Chinois avaient perçu ça comme une insulte. Aujourd'hui, on parle d'un accord commercial intérimaire pour une période d'un an qui va commencer au mois de mars.»
Jean-François Lépine explique ensuite quels changements concrets s'appliqueront désormais au commerce entre les deux pays.