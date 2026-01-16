 Aller au contenu
Politique internationale
Rencontre entre Mark Carney et Xi Jinping

Relations entre le Canada et la Chine: «C'est un déblocage très important»

par 98.5

0:00
12:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 janvier 2026 07:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Relations entre le Canada et la Chine: «C'est un déblocage très important»
Les relations entre le Canada et la Chine reprendront modestement, après dix ans de tension entre les deux pays / Sean Kilpatrick / La Presse canadienne

Les relations entre le Canada et la Chine reprendront modestement, suite à dix ans de tension entre les deux pays, après que le premier ministre Mark Carney ait rencontré vendredi le président du pays, Xi Jinping. 

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire état de la situation au micro de Patrick Lagacé.

«C'est à mon avis un déblocage très important. Parce que l'objectif pour le Canada, c'était de résoudre les différends commerciaux déclenchés par l'imposition par Justin Trudeau en 2024 de 100 % de tarifs sur l'importation de voitures chinoises au Canada. Les Chinois avaient perçu ça comme une insulte. Aujourd'hui, on parle d'un accord commercial intérimaire pour une période d'un an qui va commencer au mois de mars.»

Jean-François Lépine

Jean-François Lépine explique ensuite quels changements concrets s'appliqueront désormais au commerce entre les deux pays.

Vous aimerez aussi

Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
Lagacé le matin
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
0:00
2:27
«On peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement»
Lagacé le matin
«On peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement»
0:00
24:48

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«La réalité, c'est que non, c'est pas facile à gérer le déneigement»
Rattrapage
La mairesse promet de faire mieux, mais...
«La réalité, c'est que non, c'est pas facile à gérer le déneigement»
«Le monde des affaires traditionnellement aime la stabilité, la prévisibilité»
Rattrapage
Après-Legault et incertitude politique
«Le monde des affaires traditionnellement aime la stabilité, la prévisibilité»
«La plus active en ce moment, c'est Christine Fréchette»
Rattrapage
Succession de François Legault
«La plus active en ce moment, c'est Christine Fréchette»
Le commissaire à la protection de la vie privée élargira son enquête sur Grok
Rattrapage
IA utilisée pour déshabiller de jeunes filles
Le commissaire à la protection de la vie privée élargira son enquête sur Grok
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du vendredi 16 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du vendredi 16 janvier
«Théodore Pellerin a un talent fou pour le jeu»
Rattrapage
Film Nino
«Théodore Pellerin a un talent fou pour le jeu»
«On peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement»
Rattrapage
Entente économique majeure avec Pékin
«On peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement»
Exploitation sexuelle d’une ado: quatre ans de prison pour un ex-entraîneur
Rattrapage
École secondaire Saint-Laurent
Exploitation sexuelle d’une ado: quatre ans de prison pour un ex-entraîneur
Les Dodgers de Los Angeles: une «taxe de luxe» qui fait réagir
Rattrapage
MLB
Les Dodgers de Los Angeles: une «taxe de luxe» qui fait réagir
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Rattrapage
Nouvelle émission de télé
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
Rattrapage
Des coupes dans le nouveau budget de Montréal
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
Rattrapage
Responsable du déneigement
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Rattrapage
Contrat de 2 ans avec les Canadiens
«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
Rattrapage
Maison-Blanche
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne